Более 60% респондентов ВЦИОМ считают удобной практику многодневного голосования

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Более половины россиян, опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), положительно относятся к возможности проголосовать на предстоящих выборах в Госдуму в течение нескольких дней, более 60% считают такую практику удобной. Соответствующие данные приводятся в исследовании, презентованном в среду руководителем практики политического анализа ВЦИОМ Михаилом Мамоновым на встрече в ЦИК с экспертами и политологами по вопросу многодневного голосования.

Согласно материалам опроса, 56% респондентов из тех, кто декларирует участие в выборах, заявили, что "скорее положительно" относятся к предложению голосовать на думских выборах в течение трех дней, 21% дали ответ "скорее отрицательно", 22% эта инициатива оказалась безразличной.

Россиянам также задали вопрос о том, как бы им лично было удобно голосовать - один день или три дня (в пятницу, субботу и воскресенье). 61% опрошенных признались, что им была бы удобна возможность голосования в течение нескольких дней, 34% предпочли бы однодневное голосование. Наибольшее количество сторонников многодневных выборов - 81% - в самой молодой группе респондентов (от 18 до 24 лет), наименьшее - 57% - в группе 45-59 лет.

Опрос ВЦИОМ был проведен 15 июня методом телефонного интервью среди 1 600 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.