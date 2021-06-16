МЧС предупредило о чрезвычайной пожарной опасности в Курганской области

ТАСС, 16 июня. Аномальная жара до плюс 37 градусов и чрезвычайная пожарная опасность ожидаются во второй половине дня 16 и 17 июня в Курганской области. Об этом сообщили в среду в пресс-службе регионального ГУ МЧС, призвав жителей соблюдать правила пожарной безопасности.

"По прогнозам курганских синоптиков во второй половине дня 16 и 17 июня в отдельных районах Курганской области сохранится аномально жаркая погода. Местами воздух будет прогреваться до 36-37 градусов. В период сильной жары возможно осложнение пожароопасной обстановки, в большинстве районов Курганской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность - 5-й класс горимости в лесном фонде", - говорится в сообщении.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Курганской области призвали жителей региона быть внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности в условиях действия особого противопожарного режима.

Ранее ТАСС сообщал, что из-за введенного особого противопожарного режима жителям области нельзя сжигать траву, разводить костры, посещать леса. В регионе также введено вознаграждение в 10 тыс. рублей за информацию о поджигателях лесов.