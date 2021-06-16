Власти Алтайского края предложили предоставить госучреждениям возможность торговать лесом

ТАСС, 16 июня. Лесные участки для заготовки перестойной древесины необходимо предоставлять в постоянное бессрочное пользование государственным учреждениям, которые смогут направлять доходы от ее продажи на мероприятия по сохранению лесов. Такое предложение высказала в среду заместитель министра природных ресурсов и экологии Алтайского края Лариса Казанцева.

"Вопрос о необходимости разрешить региональным государственным учреждениям заготовку спелых и перестойных лесных насаждений обозначен Курской областью и Оренбургской областью. Решение этого вопроса мы видим в соответствующих изменениях Лесного кодекса, которые бы позволили предоставлять региональным государственным бюджетным учреждениям лесные участки в постоянное бессрочное пользование для заготовки древесины в спелых и перестойных насаждениях", - сообщила она на круглом столе, посвященном мерам по совершенствованию госполитики в сфере лесного хозяйства в Совете Федерации.

Казанцева отметила, что доходы, полученные от деятельности региональных государственных учреждений, могут быть направлены на мероприятия по сохранению лесов, которые не обеспечены финансированием из федерального бюджета.

Заместитель министра добавила, что в законодательстве Алтайского края было принято решение о возможности предоставления госучреждениям осуществлять рубку спелых и перестойных лесных насаждений и в дальнейшем направлять полученные доходы на реализацию мероприятий по сохранению лесов.

"Позиция органов прокуратуры сегодня иная, согласно этой позиции, в данном случае, во-первых, необоснованно ограничивается конкуренция, во-вторых, государственные учреждения не вправе заниматься предпринимательской деятельностью, которой является заготовка и переработка древесины", - пояснила она.