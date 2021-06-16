В МВД напомнили об уголовной ответственности за поддельные сертификаты о вакцинации

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. МВД России предупредило об уголовной ответственности за поддельные сертификаты о вакцинации против коронавирусной инфекции, несколько уголовных дел уже расследуются. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре министерства в ответ на соответствующий запрос агентства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в мае на фоне постепенного открытия границ и отпускного сезона в рунете выросло число ресурсов, на которых продаются сертификаты вакцинации от коронавируса и прочие справки. Отмечалось, что такие объявления можно найти на обычных сайтах, в Telegram-каналах или на теневых форумах. "Примеры преступлений, в том числе связанных с продажей поддельных сертификатов о вакцинации, есть, они раскрываются ведомством", - сообщили в МВД. В министерстве уточнили, что статистических данных пока нет.

В качестве примера в МВД привели задержание в марте текущего года москвича, изготовившего и продавшего сертификат о вакцинации без ее фактического прохождения. По данным МВД, их продажа осуществлялась при помощи объявлений в интернете. Стоимость одного сертификата составила от 4 до 5 тыс. рублей. Дело находится на рассмотрении в Бабушкинском суде Москвы.

В среду главный санитарный врач Москвы обязала провести вакцинацию 60% работающих горожан. Речь идет о сотрудниках предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и так далее. Московская область также объявила обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.