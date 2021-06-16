На Ставрополье в июле проведут авиашоу, перенесенное в прошлом году из-за пандемии

СТАВРОПОЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Авиашоу "Железные крылья" проведут в городе-курорте Железноводск на Ставрополье в середине июля 2021 года, сообщил в среду глава муниципалитета Евгений Моисеев. Выступление пилотажной группы "Стрижи" было запланировано на июнь 2020 года, но было перенесено из-за ограничительных мероприятий в период пандемии коронавируса.

"Грандиозное авиашоу "Железные крылья" с участием пилотажной группы "Стрижи" и боевой авиации ВКС РФ пройдет в Железноводске 16-17 июля. На авиашоу будут исполнены "Групповая петля Нестерова", парный "Колокол", "Зеркало", "Ухо", "Горка", синхронная "Бочка", роспуски "Фонтан", "Тюльпан" и многие другие трюки. Это уникальное по формату мероприятие в нашем крае", - написал он на своей странице в Instagram.

Авиашоу пройдет в городе-курорте в рамках всероссийской акции "Военная служба по контракту - твой выбор". "В небе будут наши летчики-асы на истребителях выполнять фигуры высшего пилотажа, а на земле развернуты информационные пункты военных училищ, выставки военной техники и вооружения, концертная программа, кухня народов Кавказа, конкурсная и игровая программы", - отметил Моисеев.

Курортный Железноводск на Ставрополье принимал авиашоу в 2018 году, собрав почти 100 тыс. зрителей. Спустя два года в городе вновь планировалось провести мероприятие, однако из-за ограничений в период пандемии коронавируса выступление пилотажной группы "Стрижи" и боевой авиации было перенесено.