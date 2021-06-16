В Смоленской области ввели запрет на массовые мероприятия из-за ухудшения эпидемобстановки

ТАСС, 16 июня. Губернатор Смоленской области Алексей Островский внес изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за пандемии, запретив проведение массовых мероприятий с участием зрителей. Выставки, фестивали и другие культурные мероприятия могут проводиться в помещениях при заполнении зала не более чем на 30%. Об этом сообщила в среду пресс-служба администрации региона.

"На территории Смоленской области временно приостанавливается проведение массовых мероприятий любого вида с очным присутствием граждан, за исключением тех, которые разрешены в указе", - говорится в сообщении на сайте обладминистрации.

В пресс-службе отметили, что культурные, выставочные, просветительские мероприятия, кино- и театральные фестивали, их репетиции, могут теперь проводиться при условии заполнения помещения не более чем на 30%. Различные спортивные соревнования могут проходить без участия зрителей. Запрет не распространяется на мероприятия, связанные в том числе с подготовкой к выборам депутатов Госдумы, а также на публичные слушания, собрания граждан по крайне важным вопросам жизнедеятельности. При этом они должны быть организованы с соблюдением всех требований профилактики коронавируса.

Также временно приостановлен массовый допуск в помещения многофункциональных центров (МФЦ), прием организуют по предварительной записи. Запрещена деятельность детских аттракционов, парков развлечений в закрытых помещениях. О сроках окончания действия ограничений не сообщается.

Кроме того, в указе губернатора работодателям рекомендуется ввести дополнительный день отдыха с сохранением зарплаты для прохождения сотрудниками вакцинации от коронавируса или "иное поощрение".

По данным регионального оперштаба на 16 июня, в регионе с начала пандемии выявили 32 419 случаев заражения коронавирусом, в том числе 95 - за последние сутки. Выздоровели 30 415 человек, 1 065 пациентов умерли.