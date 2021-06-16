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Мэр Рязани попросила директоров предприятий давать выходной за вакцинацию

Елена Сорокина заявила, что уровень заражения в регионе пока не снижается

ТАСС, 16 июня. Глава администрации Рязани Елена Сорокина обратилась к руководителям организаций города с просьбой продумать меры поощрения для сотрудников, прошедших вакцинацию. В частности, она предложила предоставлять после прививки выходные дни.

"Прошу руководителей рязанских предприятий продумать способы поощрения, например, предоставление выходных дней сотрудникам, принявшим участие в вакцинации", - написала Сорокина в среду на своей странице "ВКонтакте".

По ее словам, уровень заражения в регионе пока не снижается. Предлагаемые меры вводятся для ускорения вакцинации от.

По данным оперативного штаба региона с начала пандемии в Рязанской области зарегистрировано 30 080 человек, 15 572 из них - в Рязани. За сутки в регионе было подтверждено 56 новых случаев.

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РоссияРязанская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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