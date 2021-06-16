В Воронежской области отменили массовые мероприятия

ВОРОНЕЖ, 16 июня. /ТАСС/. Глава Воронежской области Александр Гусев из-за роста числа заражений коронавирусом принял решение отменить в регионе все массовые мероприятия. Исключение сделано пока только для общегородского выпускного в Воронеже, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"Гусев принял решение отменить в области проведение всех массовых мероприятий, которые планируются в ближайшее время. Исключение - общегородской выпускной в Воронеже. Он пройдет с соблюдением всех мер безопасности, включая тестирование на COVID-19", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Воронеже общегородской выпускной планируется провести в ночь на 3 июля в городском парке "Алые паруса". Как уточняется в сообщении, в регионе выросло число вызовов скорых к людям с высокой температурой и с симптомами, не исключающими пневмонию. "Губернатор поставил задачу подготовить план по дополнительному развертыванию ковидных коек и проверить оборудование для кислородной поддержки", - сообщила пресс-служба правительства региона.

В Воронежской области с 9 июня фиксируют рост числа заражений коронавирусом, за последние сутки им заразились 176 человек. С начала пандемии в регионе выявлено 87 377 случаев заражения, из них 82 748 человек выздоровели, 3 630 пациентов умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года - обязательный масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, в торговых центрах, других местах массового собрания людей.