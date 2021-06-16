Глава Удмуртии потребовал сократить ожидание в очереди на прививку от COVID-19

ИЖЕВСК, 16 июня. /ТАСС/. Глава Удмуртии Александр Бречалов потребовал у Министерства здравоохранения региона сократить ожидание в очереди на прививку от коронавируса до не более чем семи дней. Об этом руководитель республики в среду написал на своей странице во "ВКонтакте".

"К сожалению, в некоторых муниципальных образованиях жителям приходится ожидать очереди на прививку от COVID-19 несколько недель. Это недопустимо. Поэтому обращаюсь к Министерству здравоохранения Удмуртии, главам городов и районов - наведите порядок на местах, ожидание вакцинации не должно превышать семь дней. Для этого все возможности в республике есть", - написал он.

Бречалов отметил, что в целом вакцинация от коронавирусной инфекции в Удмуртии идет активными темпами и поблагодарил всех, кто делает прививки.

По данным оперативного штаба, в Удмуртии вакцинировано более 141,5 тыс. человек, из них почти 109 тыс. получили второй компонент вакцины.