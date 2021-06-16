Минстрой открывает прием заявок на молодежный конкурс медиапроектов в сфере урбанистики

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Минстрой, общественная организация "Городские реновации" и АНО "Национальные приоритеты" проведут Всероссийский конкурс медиапроектов в сфере урбанистики "Городские интонации". Заявки на участие принимаются с 16 июня до 23 июля, сообщает пресс-служба Минстроя РФ.

"В рамках конкурса студентам и выпускникам вузов и ссузов из всех регионов России в возрасте от 18 до 35 лет предлагается подготовить медиапроекты, способствующие развитию и популяризации темы городской среды", - говорится в сообщении.

Тема конкурса - "Город, в котором хочется жить. Город, который хочется менять к лучшему". Участникам будут предложены четыре номинации: "Городские медиа", "Иммерсивный проект", "Play: геймификация городского пространства" и "Визуальный контент". Они будут предлагать способы освещения городских событий, урбанистических и культурных проектов и т.д. Школьники и студенты, которым еще не исполнилось 18 лет, могут также предложить собственные идеи проектов.

"Конкурс "Городские интонации" призван транслировать и вовлекать жителей в процесс развития их родных городов. Ждем на конкурс современные новаторские идеи и форматы, которые станут важным шагом в совместном формировании комфортной городской среды", - отметил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

Финалистов конкурса объявят 26 июля. Они смогут принять участие в очном финале конкурса в рамках форума Минстроя России и ДОМ.РФ "Среда для жизни" в Нижнем Новгороде. Подать заявку на конкурс можно на официальном сайте: https://urbanintonations.ru. В качестве специального приза АНО "Национальные приоритеты" предоставит победителям возможность пройти стажировку, отметила генеральный директор организации София Малявина.

По словам замглавы Минстроя РФ Максима Егорова, при реализации проектов благоустройства все больше городов заводят социальные сети, создают сайты, приложения, используют элементы геймификации при подготовке к конкурсу малых городов и исторических поселений. Замглавы Минстроя отметил, что основным источником креативных идей является молодежь. "Мы решили поддержать и дать возможности тем из них, кто хочет направлять свои таланты на развитие своего города", - добавил он.