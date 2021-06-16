Власти Башкирии субсидируют часть стоимости турпутевок пенсионерам и людям с инвалидностью

ТАСС, 16 июня. Власти Башкирии с 21 июня начнут субсидировать часть стоимости туристических путевок по республиканским маршрутам пенсионерам и людям с инвалидностью, сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в Instagram в среду.

"Считаю это крайне неправильным, что наши жители, которые родились, предположим, в Нефтекамске, ни разу не были в Зауралье, не видели Мурадымовское ущелье или озеро Яктыкуль или наоборот. Поэтому в Год здоровья и активного долголетия мы с 21 июня начинаем выдавать сертификаты и субсидировать часть стоимости туристских путевок пенсионерам и инвалидам в рамках подпрограммы "Развитие и усиление социальной роли туризма в Республике Башкортостан", - написал Хабиров.

По его словам, экспертный совет отобрал 186 социальных туров для пенсионеров и людей с инвалидностью по республиканским маршрутам в Абзелиловском, Мечетлинском, Гафурийском и других районах Башкортостана.

"Выдавать сертификаты мы будем по месту регистрации тех, кому они положены, в филиалах республиканского центра социальной поддержки населения, а также в межрайонных центрах "Семья". В 2021 году планируем обеспечить путевками 905 жителей на сумму 7 793 600 рублей", - уточнил Хабиров.

2021 год объявлен в Башкирии Годом здоровья и активного долголетия с целью формирования здорового образа жизни, развития массовости физической культуры, спорта и туризма.