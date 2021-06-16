Меры безопасности в Женеве достигли максимального уровня в день саммита Россия - США

ЖЕНЕВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Третий день подряд Женева живет в условиях мер повышенной безопасности, введенных на фоне саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена и достигших наивысшей точки в день их встречи. В то же время опрошенные корреспондентом ТАСС местные жители в большинстве своем относятся с пониманием к происходящему.

Прямо рядом с кордоном безопасности местные спокойно обсуждают насущные вопросы, спасаясь от палящего солнца под зонтиками уличных кафе. День встречи двух мировых лидеров выдался довольно жарким - 32 градуса по Цельсию, - и это еще одна причина, по которой улицы города менее многолюдны, чем обычно.

"Как два человека могут заблокировать полгорода... Всего два человека! - размышляет местная жительница, которая наблюдала у дороги за проездом кортежей двух лидеров. - Но нет, это нормально, так принято на таком высоком уровне. Все-таки речь о безопасности". Она подтвердила, что уже давно живет в Женеве и не удивляется, когда происходит нечто подобное.

Проезд кортежей в городе охраняли многочисленные отряды полиции на мотоциклах, местами на пути следования кортежей въезды на перекрестки закрывали бронетранспортеры. Наблюдавшие за колоннами автомобилей местные жители отметили существенную разницу в размерах кортежей и подходах к вопросам безопасности.

"У Путина достаточно скромный, умеренный кортеж был. А вот у Байдена... Они ехали мимо нас полторы минуты, я до сих пор пытаюсь на видео сосчитать количество машин", - поделился другой местный житель.

Конечно, начавшийся в Женеве саммит безусловно отразился на жизни города и были люди, недовольные происходящим. "Мне это вообще не интересно, я не собирался на них смотреть. Мне нужно переехать через улицу, а она закрыта, - сказал мужчина с автомобильным брелоком в руке, стоявший в толпе у дороги, где проезжали президентские кортежи. - Я считаю, что меры безопасности чрезмерные. Это такие же два человека, как вы и я".

Вопрос национальной безопасности

Меры безопасности, введенные возле отелей, где проживают россияне и американцы заметно отличаются. Если возле Mandarin Oriental (там размещена российская делегация) на набережной Женевского озера перекрыли лишь небольшой участок улицы, то отель InterContinental, куда заселился Байден, окружает зона безопасности радиусом 200-300 метров.

Возле отеля President Wilson, где проживает американская делегация, полицейских кордонов нет, хотя движение общественного транспорта рядом с ним сильно нарушено. Пассажиров автобуса, остановившегося неподалеку, нисколько не смутила просьба водителя продолжить путь пешком - большинство относится к происходящему с пониманием. Впрочем, попытка корреспондента ТАСС пообщаться с представителями США в лобби этого отеля не увенчалась успехом: американцы потребовали немедленно покинуть здание, а на выходе корреспондента остановили сотрудники полиции в штатском и долго изучали документы, интересуясь целью визита в Женеву.

"Русские более спокойны в плане безопасности, более скромно себя ведут. Байден же, скорее всего, уже немного устал после поездки на саммит Группы семи (G7) Великобританию и на саммит НАТО в Брюссель, поэтому старается, наверное, отгородиться сильнее, - прокомментировал введенные в городе меры безопасности местный журналист швейцарского СМИ. - Это два разных менталитета, разные подходы к безопасности. Американцы известны своим "ковбойским" менталитетом, да и в целом более напряженная у них охрана".

Саммит Россия - США

В связи с проведением 16 июня саммита России и США власти Женевы установили зону безопасности, в которой действует особый режим контроля. В нее включены набережные Женевского озера и акватория между ними, а также парки Ла-Гранж и О-Вив. Доступ в зону безопасности разрешен либо по спецпропускам, либо на основании документа, подтверждающего проживание в данном конкретном квартале.

Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, лидеры РФ и США обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов.