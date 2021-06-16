ФСИН передала в МИД список из 17 осужденных граждан США для возможного обмена

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. ФСИН передала в МИД РФ список из 17 американцев, осужденных в России, для возможного обмена на россиян, отбывающих наказание в США. Об этом ТАСС сообщила член Общественного совета при ФСИН Ева Меркачева.

"В список, который ФСИН передала в МИД, входят граждане США, осужденные у нас за бытовые и общеуголовные преступления. Всего в списке 17 граждан США. Девять из них содержатся в колониях, восемь - в СИЗО", - сказала Меркачева, добавив, что список сформирован, возможно, для будущего обмена. Она подчеркнула, что в этот перечень не входит осужденный за шпионаж Пол Уилан. "Зато в него может войти осужденный за нападение на полицейских в Москве студент Тревор Рид", - отметила правозащитница.

Меркачева добавила, что не знает поименно, кто находится в списке, так как он уже находится в МИД.