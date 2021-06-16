Больничные койки для пациентов с коронавирусом могут закончиться в Москве через 2-3 недели

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Больничные койки для лечения пациентов с коронавирусом в Москве при текущем приросте числа новых случаев заражения могут закончиться через две-три недели. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Если такие темпы прироста сохранятся, то даже при условии развертывания всего максимума имеющихся в городе коек, которые можно задействовать под ковид, уже примерно через 2-3 недели мест в больницах просто не будет. Это простая математика, которая ставит нас в жесткие рамки <…> Все чаще болеют люди трудоспособного возраста, в основном 22-55 лет. Если брать всех трудоспособных, их доля составляет 77% от всех заболевших", - сказала Ракова.

Заммэра подчеркнула, что в Москве продолжают ухудшаться показатели распространения коронавирусной инфекции - в течение предыдущей недели наблюдался экспоненциальный рост новых случаев заболевания. За неделю число инфицированных увеличилось на 80%. А за две недели оно выросло ровно в два раза. Еще две недели назад было госпитализировано около тысячи человек за сутки, а сейчас - уже почти 1,8 тыс. Рост составил более 70%.

По ее словам, тревожит и изменение возрастной структуры заболевших: если раньше в городе были в большей степени подвержены люди старшего возраста, у которых более слабый иммунитет, то сейчас болезнь явно "помолодела".

"Более того, максимальный прирост заболевших за последнее время отмечен именно среди молодежи - в этой возрастной группе он почти в полтора раза выше, чем в среднем по другим группам. Есть и другой важный фактор, который фиксируют врачи. Среди тяжелых пациентов, попадающих в больницы, все больше молодых людей без каких-либо патологий и сопутствующих заболеваний", - добавила Ракова.

Она отметила, что если раньше тяжелое течение болезни можно было "списать" на серьезные хронические заболевания, то сейчас госпитализируют людей, которые вообще не входят в группы риска. При таком взрывном росте всех показателей сегодняшняя ситуация разительно отличается от той, которая была в 2020 году.