В Москве планируют вакцинировать более 2 млн работников

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Более 2 млн человек в Москве должны пройти вакцинацию от коронавируса в соответствии с новым постановлением главы столичного управления Роспотребнадзора. Об этом сообщила журналистам в среду заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"Работников категорий, определенных постановлением, в Москве 3,5-4 млн. Вакцинации подлежат 60%, то есть чуть более 2 млн человек, и часть из них уже наверняка вакцинированы", - сказала Ракова.

Она подчеркнула, что сегодня в Москве развернуты огромные мощности для вакцинации. "Прививочные пункты открыты в поликлиниках, торговых центрах, павильонах в парках, ряде МФЦ и других популярных общественных пространствах. Уже сегодня развернутые мощности позволяют увеличить в 4 раза объем суточной вакцинации. При этом мы готовы оперативно увеличивать наши мощности по мере роста спроса населения", - добавила заммэра.

При этом она отметила, что требование о вакцинации не ограничивает права работников и каждый сам принимает решение о прививке. "Важно отметить, что такая мера не ограничивает права граждан. Каждый по-прежнему сам принимает решение о том, делать прививку или нет. Но такой работник должен понимать, что их права не должны идти вразрез с правами других граждан (его клиентов) и тем более подвергать риску их здоровье и жизни", - сказала Ракова.

Также обязанные привиться от ковида работники могут сделать прививку любой из четырех зарегистрированных вакцин. "В организациях описанных выше отраслей до 15 июля доля сотрудников, вакцинированных хотя бы одним компонентом или однокомпонентной вакциной, должна составлять не менее 60%. Речь идет о любой зарегистрированной вакцине, их уже четыре: "Спутник V", "Ковивак", "Эпиваккорона, "Спутник лайт". Вакцинация вторым компонентом должна быть завершена до 15 августа", - сказала Ракова.