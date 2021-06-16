Москалькова просит Красный Крест помочь в поиске пропавших в Сирии россиян

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила главу делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Сирии Филиппа Шпёрри оказать содействие в поиске россиян, пропавших в Сирии и сопредельных странах. Об этом она сообщила в среду на своей странице в Instagram после рабочей встречи со Шпёрри.

"В июне ко мне обратились матери с просьбой помочь узнать судьбу их детей, выехавших за пределы России, предположительно, в Сирию и другие сопредельные страны. Родственники не могут получить никакой информации о жизни, здоровье и местонахождении своих детей и внуков. В ходе приема были получены обращения в защиту прав 118 россиян, из которых 49 числятся пропавшими без вести, а 69 находятся в лагерях и тюрьмах Сирии и Ирака", - написала Москалькова.

"Передала господину Шпёрри этот список и обратилась к нему с просьбой оказать содействие в поиске пропавших граждан, а также предоставить необходимую гуманитарную помощь заключенным", - говорится в сообщении.

Летом 2017 года Россия начала системную работу по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территории Ирака и Сирии. Она проводится по поручению президента РФ. Только за 2020 год из Сирии в РФ удалось вернуть 144 ребенка, все они переданы родственникам.