На благоустроенных объектах Чебоксар в 2021 году установят более 40 камер видеонаблюдения

ЧЕБОКСАРЫ, 16 июня. /ТАСС/. Более 40 камер наружного видеонаблюдения установят на объектах, которые будут благоустроены в Чебоксарах в 2021 году. Оценить происходящее жители города смогут через портал "Открытый город", сообщает в среду пресс-служба администрации города.

"Выбор объектов для благоустройства по нацпроекту в 2021 году уже завершен. Эти территории будут патрулировать 43 видеокамеры. Оснащение камерами проводится в целях снижения криминогенной ситуации, повышения комфортности и безопасности проживания жителей города", - пояснили в пресс-службе.

Новые видеокамеры будут подключены к системе "Безопасный город", которая включает в себя набор аппаратных и программных комплексов, самостоятельно передающих информацию о ЧП в экстренные службы. В настоящее время в Чебоксар работают более 2,7 тыс. камер системы "Безопасный город", их обслуживает городское учреждение "Чебоксары-Телеком".

"Мы предусматриваем установку видеокамер уже на стадии проектирования объектов. К примеру, в прошлом году 39 камер видеонаблюдения размещены на объектах: сквер по проспекту М. Горького, парк на Площади Победы, Московская набережная у Свято-Троицкого монастыря", - добавили в пресс-службе.