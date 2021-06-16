Обязательные прививки для некоторых москвичей. Главное о коронавирусе за 16 июня

Общественная палата предложила приравнять самокаты к транспортным средствам

Сейчас водители самокатов считаются пешеходами, и это позволяет им уходить от ответственности при нарушении правил и при несчастных случаях, отметил зампред комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов

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