Обязательные прививки для некоторых москвичей. Главное о коронавирусе за 16 июня

Россия
- Всего зафиксировано 5 249 990 случаев заражения, из них новых — 13 397. За сутки умерли 396 человек, за весь период — 127 576.
- В Подмосковье объявили обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.
- Петергоф объявил о временном закрытии четырех музеев.
- Главу Коми госпитализировали с коронавирусом, он прививался в феврале, но "все-таки заболел". Это повторное заражение — Владимир Уйба уже болел весной.
Москва
- Всего зафиксировано 1 253 894 случая заражения, из них новых — 5 782. Госпитализированы 1 778 человек.
- В столице обязали вакцинировать 60% работающих горожан. Речь идет о сотрудниках в сфере торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования и так далее. Штрафы для бизнеса за невыполнение требования составят до 1 млн руб. Главное об этом читайте здесь.
- Москвичам разрешили сидеть на скамейках в парках.
- Мэр столицы Сергей Собянин назвал развитие ситуации с COVID-19 в городе драматическим.
- Больничные койки для пациентов с коронавирусом могут закончиться через две-три недели.
- Число КТ-центров в городе увеличили до 30.
- Бизнес Москвы просит обеспечить доступ к вакцинации для мигрантов.
- Смотровая площадка Panorama360 подарит бесплатные билеты привившимся в расположенном в "Москва-Сити" МФЦ.
- Еще несколько ресторанов в центре города могут закрыть за нарушения антиковидных мер.
Мир
- Всего зафиксировано более 176,7 млн случаев заражения, умерли 3 824 394 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Заболеваемость в мире снизилась за неделю на 12% (данные ВОЗ).
- Во Франции с 21 июня отменят комендантский час.
- В Нью-Йорке устроили салют в честь вакцинации 70% горожан.