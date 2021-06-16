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Обязательные прививки для некоторых москвичей.
Обязательные прививки для некоторых москвичей.
Обязательные прививки для некоторых москвичей.
Обязательные прививки для некоторых москвичей.
Обязательные прививки для некоторых москвичей.
Пандемия COVID-19

Обязательные прививки для некоторых москвичей. Главное о коронавирусе за 16 июня

© Михаил Терещенко/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

Москва

  • Всего зафиксировано 1 253 894 случая заражения, из них новых — 5 782. Госпитализированы 1 778 человек.
  • В столице обязали вакцинировать 60% работающих горожан. Речь идет о сотрудниках в сфере торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования и так далее. Штрафы для бизнеса за невыполнение требования составят до 1 млн руб. Главное об этом читайте здесь.
  • Москвичам разрешили сидеть на скамейках в парках.
  • Мэр столицы Сергей Собянин назвал развитие ситуации с COVID-19 в городе драматическим
  • Больничные койки для пациентов с коронавирусом могут закончиться через две-три недели.
  • Число КТ-центров в городе увеличили до 30.
  • Бизнес Москвы просит обеспечить доступ к вакцинации для мигрантов.
  • Смотровая площадка Panorama360 подарит бесплатные билеты привившимся в расположенном в "Москва-Сити" МФЦ.
  • Еще несколько ресторанов в центре города могут закрыть за нарушения антиковидных мер.

Мир

  • Всего зафиксировано более 176,7 млн случаев заражения, умерли 3 824 394 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Заболеваемость в мире снизилась за неделю на 12% (данные ВОЗ).
  • Во Франции с 21 июня отменят комендантский час.
  • В Нью-Йорке устроили салют в честь вакцинации 70% горожан.
Теги
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