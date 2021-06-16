Власти Рязанской области продлили режим самоизоляции для пенсионеров до 5 июля

ТАСС, 16 июня. Режим самоизоляции для неработающих пенсионеров, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями, из-за пандемии коронавируса продлен в Рязанской области до 5 июля. Соответствующее постановление подписал в среду губернатор Николай Любимов.

"Внести в распоряжение губернатора Рязанской области от 17.03.2020 № 70-рг <…> изменения: абзац пятый пункта 6 дополнить словами "с 22 июня по 5 июля 2021 года", - говорится в документе.

Кроме того, ограничения продлили для кафе, баров, ресторанов и других точек общепита. Все заведения могут работать только с 06:00 до 01:00 либо навынос.

По данным оперштаба, в регионе зарегистрировано более 30 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией, умерли 565 человек.