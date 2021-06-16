В Самарской области создадут координационный совет уполномоченных природоохранных органов

САМАРА, 16 июня. /ТАСС/. Координационный совет уполномоченных природоохранных органов, работающих на территории Самарской области, планируется создать для решения экологических проблем. По данным пресс-службы правительства региона, предложение выдвинул губернатор Дмитрий Азаров в среду на выездном заседании по вопросам национальной безопасности в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) с участием полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова и секретаря совета безопасности Николая Патрушева.

"Наша работа строится в постоянном тесном взаимодействии с территориальными управлениями Росприроднадзора, Роспотребнадзора, прокуратурой и другими федеральными природоохранными органами. Полномочия по экологической тематике распределены между различными структурами. Вместе с тем, для эффективного решения экологических проблем необходима координация усилий. С целью повышения оперативности и эффективности межведомственного взаимодействия предлагаю создать Координационный совет уполномоченных природоохранных органов, осуществляющих деятельность на территории региона", - цитирует пресс-служба Азарова.

Патрушев поддержал инициативу и поручил полпреду президента в ПФО продумать формат, в котором работа координационного ведомства будет наиболее эффективной.

На заседании Азаров также рассказал об экологической обстановке в регионе. Так, по нацпроекту "Экология" в регионе были введены в эксплуатацию четыре очистных сооружения, что позволило снизить объем загрязненных коммунальных стоков в Волгу на 50 млн кубометров уже в этом году. Строительство пяти мусоросортировочных комплексов повысило долю ТКО, направленную на обработку, до 32% в прошлом году при плане 13%.

При этом в Самарской области остается несколько важных объектов, по которым предстоит провести работу. Например, необходимо рекультивировать территорию бывшего Средневолжского завода химикатов в Чапаевске. В федеральном бюджете в рамках нацпроекта уже предусмотрены средства на проведение части работ, однако для полного завершения первого этапа рекультивации необходимы дополнительные средства, отметили в пресс-службе правительства.

Помимо этого, один из объектов накопленного экологического вреда - бывший завод "Фосфор" в Тольятти площадью 162 га - находится на федеральной территории. Из-за этого на ликвидацию накопленного вреда не могут быть направлены средства регионального и местного бюджетов, отметил Азаров. "В связи с этим необходимо рассмотреть вопрос об определении организации федерального уровня для проведения работ по рекультивации территории", - сказал глава региона.