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В Сибири и ДФО не фиксируют повышения уровня радиации из-за ситуации на АЭС "Тайшань"

Расстояние от АЭС до сухопутной границы Китая и России составляет более 2800 км

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор не регистрирует повышения радиационного фона в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах из-за ситуации на китайской АЭС "Тайшань". Об этом сообщается на сайте ведомства в среду.

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"Измерения параметров радиационной обстановки, проведенные учреждениями Роспотребнадзора в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах, также не фиксируют повышения радиационного фона. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что расстояние от АЭС "Тайшань" до сухопутной границы Китая и России составляет более 2800 км.

Ранее Министерство охраны окружающей среды КНР сообщило о повышении уровня радиоактивности теплоносителя первого контура на 1-м энергоблоке АЭС "Тайшань". Причиной этого стало повреждение топливных стержней. Как отметило ведомство, повреждено около пяти стержней из 60 тыс. Таким образом, доля поврежденных топливных элементов составляет менее 0,01%, что намного ниже допускаемого конструкцией показателя в 0,25%.

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