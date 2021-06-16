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Сотрудникам ГИБДД запретят пользоваться телефонами водителей в служебных целях

Как сообщили в МВД, исключение составляют "случаи, не терпящие отлагательства"

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. МВД запретит сотрудникам ГИБДД пользоваться телефонами водителей при проверке документов, за исключением экстренных случаев, говорится в разъяснении министерства в связи с публикацией проекта приказа по надзору за соблюдением требований в области безопасности дорожного движения.

"Дополнительно введена норма, запрещающая сотрудникам пользоваться средствами связи участников дорожного движения, за исключением случаев, не терпящих отлагательства", - говорится в разъяснении на сайте МВД.

Водители должны передавать сотрудникам ГИБДД документы без обложек. "При этом сотрудникам запрещается принимать материальные ценности, какие-либо вещи, предметы или документы, не требующиеся для выполнения административных действий", - сообщает министерство, отметив, что аналогичные нормы закреплены в действующем административном регламенте.

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