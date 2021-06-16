Глава Коми подтвердил, что заразился коронавирусом повторно

СЫКТЫВКАР, 16 июня. /ТАСС/. Глава Республики Коми Владимир Уйба заразился коронавирусом во второй раз, до этого он переболел весной прошлого года, заболевание прошло незамеченным, сообщили ТАСС в пресс-службе руководителя региона в среду.

Накануне глава региона сообщил в видеообращении к жителям, что он "все-таки заболел коронавирусом и находится в палате республиканской инфекционной больницы". Это произошло, несмотря на вакцинацию в феврале этого года "Спутником V" и достаточно высокий титр антител.

"Да, глава республики уточнил, что сейчас у него повторное заражение коронавирусом, весной прошлого года он действительно переболел, перенес нормально", - сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона, уточнив, что о перенесенном весной 2020 года заболевании стало известно по наличию антител, вакцинация на тот момент еще не проводилась.

На данный момент глава Коми находится на лечении в республиканской инфекционной больнице, состояние его удовлетворительное, получает полный курс лечения от коронавирусной инфекции. В этот раз заражение произошло на фоне "очень резкого подъема заболеваемости в регионе".

На 16 июня в Коми подтверждено 44 811 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 63 случая. Выздоровели 43 630 человек, умерли 968 человек.