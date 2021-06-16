В Костромской области ввели регулярное тестирование на ковид для работников кафе и отелей

КОСТРОМА, 16 июня. /ТАСС/. Власти Костромской области с 24 июня ввели обязательное регулярное тестирование на COVID-19 для сотрудников кафе, гостиниц, санаториев, а также для работников сферы пассажирского транспорта. Об этом в среду сообщила пресс-служба администрации региона.

"Согласно постановлению, с 24 июня 2021 года предприятия общественного питания, организации, оказывающие экскурсионные услуги, гостиницы, гостевые дома, санатории, организации, осуществляющие деятельность в сфере пассажирского транспорта, обязаны проводить регулярное (не реже одного раза в неделю) тестирование своих сотрудников на COVID-19. Исключение - работники, которые прошли полный курс вакцинации или сделали прививку первым компонентом, либо имеют медицинские документы, подтверждающие выявление антител, выданные не ранее 1 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.

Посетители гостиниц, санаториев и других коллективных средств размещения должны будут предоставлять результаты тестов на коронавирус, сделанных не ранее чем за три дня до даты заезда, или документы о вакцинации. Обязательную самоизоляцию на семь дней вводят для граждан, прибывающих в Костромскую область из других регионов.

"Это требование не распространяется на людей, которые совершают поездку в Костромскую область с туристическими целями, следуют через регион транзитом, а также приезжают для выполнения служебных обязанностей", - уточняет пресс-служба. Мера также не распространяется на граждан, имеющих справку о наличии антител, на тех, кто прошел полный курс вакцинации, или имеет справку об отсутствии коронавируса.

В среду в регионе продлили до 18 июля запрет на проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурно-спортивных и прочих мероприятий с численностью участников более 50 человек. Также запрещены массовые публичные мероприятия с участием более десяти человек.

Ситуация в регионе

По данным пресс-службы администрации региона, за прошедшую неделю в регионе выявили 252 новых случая COVID-19. Это на 10% больше по сравнению с предыдущей неделей. Коэффициент распространения коронавируса в Костромской области - 1,18. Наиболее высокий рост заболеваемости отмечают в возрастной группе от 30 до 49 лет, растет количество завозных случаев инфекции.

Наиболее высокие показатели заболеваемости в Нерехтском, Костромском, Парфеньевском и Чухломском районах.

По данным оперативного штаба региона, всего с начала пандемии в Костромской области коронавирус выявили у 22 110 человек, вылечились 19 770 пациентов, умерли 500 человек. За минувшие сутки инфекцию зафиксировали у 47 жителей области.