Власти Кузбасса объявили об обязательной вакцинации от ковида работников некоторых сфер

КЕМЕРОВО, 16 июня. /ТАСС/. Власти Кемеровской области обязали в течение двух месяцев обеспечить вакцинацию от коронавируса 60% работников организаций и индивидуальных предпринимателей ряда сфер, а также госслужащих. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале регионального правительства.

"Всем организациям, индивидуальным предпринимателям (из таких сфер, как торговля и услуги - прим. ТАСС), сотрудникам органов государственной власти и местного самоуправления необходимо вакцинироваться одной из трех доступных вакцин. В период до 17 июня нужно ввести первый компонент вакцины или однокомпонентную вакцину. В период до 17 августа - второй компонент вакцины. Необходимо привить не менее 60% от общей численности работников и сотрудников во избежание ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что граждане, имеющие противопоказания к вакцинации, не прививаются. В регионе действует 138 стационарных пунктов вакцинации и около 70 мобильных.

Как сообщается в распоряжении главы Кузбасса Сергея Цивилева (имеется в распоряжении ТАСС), обязательная вакцинация вводится для всех жителей области, которые "работают по трудовому договору, гражданско-правовому договору в организациях и у ИП": в медицинских организациях, организациях общего, профессионального и дополнительного образования, социального обслуживания, транспорта, промышленности и сельского хозяйства, общепита, торговли, спорта, индустрии красоты, финансовых услуг, почтовой связи, ЖКХ, культуры, МФЦ. Кроме того, прививку должны сделать муниципальные и государственные служащие.

С начала июня в Кузбассе выявлено почти 1 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекции, общее число зараженных с начала пандемии составляет более 38 тыс. человек. Ежесуточный прирост заболеваемости за две первые недели июня в Кемеровской области вырос почти на 75% - с 51 до 91 случая коронавируса. Всего в регионе переболели ковидом 36,7 тыс. человек, умерли 759, остальные находятся под наблюдением медиков.