Система контроля вакцинации в Москве учтет данные из частных клиник

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Онлайн-система контроля вакцинации от ковида в Москве учтет данные о работниках, сделавших прививку как в государственных, так и частных клиниках. Об этом сообщил в среду первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

"На самом деле, здесь и частные клиники тоже подключены к системе. И если вы вакцинируетесь в частной клинике, то они эту информацию в эту систему вносят", - сказал Немерюк в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти Москвы до 1 июля создадут информационную систему, которая позволит контролировать процесс достижения показателей вакцинации, установленных в постановлении главного санитарного врача города.

"Если вы сдаете кровь на анализ, у вас выявляются антитела, эта информация сразу появляется в вашей медкарте. Другой вопрос, какого они уровня и достаточны ли они для того, чтобы взаимодействовать и общаться с окружающими", - добавил Немерюк.

16 июня главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% работающих горожан. Речь идет о сотрудниках предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов. Московская область также объявила обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.