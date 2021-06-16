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Встреча Путина и Байдена в Женеве

Путин сообщил, что обсудил с Байденом широкий круг тем, включая сотрудничество в Арктике

Стороны, в частности, обсудили стратегическую стабильность, кибербезопасность, региональные конфликты, торговые отношения

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил со своим американским коллегой Джо Байденом широкий круг вопросов - от стратегической стабильности до сотрудничества в Арктике. Об этом в среду заявил российский лидер по итогам саммита РФ - США в Женеве.

"Темы примерно, наверное, всем известны: стратегическая стабильность, кибербезопасность, региональные конфликты, торговые отношения. Еще говорили о сотрудничестве в Арктике. Вот примерный набор", - сказал он.

При этом Путин подчеркнул, что нет необходимости произносить долгие вступительные речи перед итоговой пресс-конференцией.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)Встреча Путина и Байдена в Женеве
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