Путин сообщил, что обсудил с Байденом широкий круг тем, включая сотрудничество в Арктике

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил со своим американским коллегой Джо Байденом широкий круг вопросов - от стратегической стабильности до сотрудничества в Арктике. Об этом в среду заявил российский лидер по итогам саммита РФ - США в Женеве.

"Темы примерно, наверное, всем известны: стратегическая стабильность, кибербезопасность, региональные конфликты, торговые отношения. Еще говорили о сотрудничестве в Арктике. Вот примерный набор", - сказал он.

При этом Путин подчеркнул, что нет необходимости произносить долгие вступительные речи перед итоговой пресс-конференцией.