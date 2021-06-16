Общественная палата предложила приравнять самокаты к транспортным средствам

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Термин "средства индивидуальной мобильности" (СИМ) необходимо прописать в правилах дорожного движения (ПДД) как отдельный вид транспортных средств, включив в него самокаты. Такое мнение выразил заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов в среду.

"Мы предлагаем ввести термин СИМ. <…> Предполагается, что он передвигается по правилам велосипеда, а не пешехода - без двигателя или с гироскопической стабилизацией. Или передвигается по правилам мопеда, если есть любой двигатель. <…> СИМ - транспортное средство, человек на нем - водитель. Мы принципиально хотим, чтобы это было внесено в правила дорожного движения", - сказал он во время круглого стола в ОП по теме изменения в ПДД для электросамокатов.

Холодов подчеркнул, что сегодня по правилам дорожного движения водители самокатов считаются пешеходами, это позволяет им уходить от ответственности при нарушении правил и несчастных случаях. Предложенные изменения разрешат наказывать людей за управление самокатом в нетрезвом виде, нахождение на нем больше одного человека и причинение вреда другим участникам дорожного движения, считает представитель Общественной палаты.

"На дорогу могут быть допущены велосипеды и СИМ только если они оборудованы тормозной системой, осветительным оборудованием и световозвращателями, звуковым сигналом, налокотниками, наколенниками, шлемом. В этом случае исключается возможность передвижения по проезжей части на роликах, скейтбордах", - говорится в материалах презентации Холодова с предложениями к поправкам.

Он добавил, что в правила нужно включить еще один термин - "детский СИМ". Такое средство передвижения должно быть сертифицировано для детей либо иметь ограничение по скорости до 15 км/ч. Управляющие им дети будут считаться пешеходами, при этом дети младше семи лет должны ездить на таком средстве только под наблюдением взрослых, считает Холодов. Он добавил, что предложения Общественной палаты по СИМ обсуждаются в настоящее время с Минтрансом.

Об инцидентах с электросамокатами в России

За последний месяц в регионах России фиксируются случаи повышенного травматизма из-за вождения электросамокатов, возбуждены уголовные дела по статье о причинении вреда здоровью по неосторожности после наезда самокатов, в частности на пенсионеров и детей. Среди них - наезд на 81-летнего мужчину в Уфе, которому после потребовалась операция, наезд на 6-летнего ребенка в Новосибирске и на 5-летнюю девочку в Санкт-Петербурге. Кроме того, 12 июня в городе-курорте Кисловодске глава муниципалитета Александр Курбатов упал с электросамоката и получил тяжелую травму головы, в реанимацию мэра доставили без сознания, после операции он был введен в состояние искусственной комы.