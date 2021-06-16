Планирующим совершить хадж жителям СКФО возвращают деньги или переносят бронь на 2022 год

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Жители регионов Северного Кавказа, планирующие в этом году совершить хадж к святым для мусульман местам в Саудовской Аравии, записываются на следующий год. Тем, кто бронировал поездку на этот год, по желанию возвращают деньги, сообщили ТАСС в республиках Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).

В прошлом году из-за пандемии коронавируса путешествие в Мекку в ходе хаджа впервые в современной истории было разрешено совершить всего тысяче паломников, притом только подданным Саудовской Аравии. В этом году власти Саудовской Аравии из-за распространения COVID-19 приняли решение ограничить число паломников. К обрядам будут допущены только те верующие, которые в настоящее время находятся в стране. В этом году большой хадж к святыням ислама, в котором снова разрешено принимать участие иностранцам, выпадает на вторую половину июля, а малый хадж (умру) можно совершить в любое время года.

"Министерством по делам хаджа и умры Саудовской Аравии принято решение, что в этом году священный хадж смогут совершить паломники только из этой страны в количестве 60 тысяч человек. Паломники же из других стран не смогут совершить паломничество в этом году. Все, кто подал документы и средства в Комитет по делам Хаджа при ДУМ Чеченской Республики, могут забрать их в любое удобное для них время", - сообщили в Духовном управлении мусульман региона.

Как рассказал ТАСС генеральный директор хадж-компании "Марва-Тур" Булат Курбанов, в Дагестане до последнего ждали, что Саудовская Аравия будет принимать наших вакцинированных граждан. Всего в этом году поездку бронировали примерно 1 200 человек. "Что касается возмещения затрат, то часть людей, которые подавали заявки добровольно, сами переходят на хадж 2022 года путем перезаключения договора, соответственно бронируем им места уже на следующий год. А примерно 30% обращаются к нам с заявкой о возвращении денежных средств, и мы производим возврат", - рассказал собеседник агентства.

А, например, в Кабардино-Балкарии (КБР), Ингушетии и Карачаево-Черкесии прием документов и продажу путевок не объявляли до решения властей Саудовской Аравии. "Тем не менее, были желающие, которые хотели бы направиться в Саудовскую Аравию для совершения хаджа, мы их предупреждали о том, что могут возникнуть препятствия. Верующие отнеслись с пониманием к сложившейся ситуации и записались на следующий год", - рассказал ТАСС заместитель председателя Духовного управления мусульман КБР Алим Сижажев. Предварительная запись на следующий год ведется и в других регионах округа.

О паломничестве

Хадж - паломничество, связанное с посещением святых для мусульман мест в Мекке и ее окрестностях в определенное время. Обычно на хадж собираются несколько миллионов мусульман.

Ранее издание Al Ahram со ссылкой на Министерство по делам хаджа и умры Саудовской Аравии сообщило, что за сутки с 00:00 воскресенья получило более 450 тысяч заявок на регистрацию для совершения хаджа. При этом на сайте министерства отмечалось, что не все желающие получат разрешение на паломничество. Основным условием для отбора является то, что заявитель ранее не совершал хадж, входит в возрастную группу от 18 до 65 лет, а также не имеет хронических заболеваний.

В 2020 г. паломничество совершили только 10 тысяч человек, при том, что в 2019 г. их численность достигла почти 2,5 миллионов.