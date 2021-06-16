В России произвели более 3 млн доз вакцины "Эпиваккорона"

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Более 3 млн доз вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" произведено в России, в гражданский оборот на сегодняшний день введено более 2,6 млн доз, сообщается в среду на сайте стопкоронавирус.рф .

"По состоянию на 16 июня 2021 года произведено 3 177 180 доз вакцины "Эпиваккорона", в гражданский оборот введено 2 642 690 доз", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день исследования вакцины завершены на клинической базе города Калининград.

Кроме того, внесены изменения в регистрационное удостоверение на вакцину. Промышленные площадки компаний "Вектор-Биальгам" и "Герофарм" включены как производители готовой лекарственной формы вакцины.

"Эпиваккорона" ("эпитопная вакцина против коронавируса") - российская вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики заболевания COVID-19 у взрослых лиц от 18 до 60 лет. Разработана Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. В отличие от разработок московских центров, созданная под Новосибирском "Эпиваккорона" является пептидной - она не несет в себе биологического агента и состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков (пептидов), через которые иммунная система обучается и в дальнейшем распознает и нейтрализует вирус.

14 октября 2020 года президент РФ Владимир Путин объявил, что вакцина центра "Вектор" имеет регистрационное удостоверение. Днем раньше "Эпиваккорона" была внесена в государственный реестр лекарственных средств под номером ЛП-006504. Таким образом, она стала второй официально зарегистрированной российской вакциной от COVID-19 (разработка Центра им. Гамалеи, вакцина "Спутник V", получила регистрацию в августе).