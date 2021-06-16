Ректоры вузов Москвы предлагают допускать на очные занятия только привившихся студентов

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Совет ректоров вузов Москвы и Московской области рекомендует столичным вузам в связи с ухудшением ситуации с пандемией коронавируса в городе начать новый учебный год в гибридном формате, пускать на очные занятия только вакцинировавшихся студентов либо имеющих справки о наличии антител, а также документы о противопоказаниях к прививке, для остальных следует организовать онлайн-занятия. Об этом говорится в рекомендациях совета, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Предлагается <...> с 1 сентября 2021 года организовывать учебные занятия в гибридном формате, предполагающем, что допускаться в корпуса университета и заниматься в режиме офлайн смогут только обучающиеся, которые имеют сертификаты о вакцинировании, справки о наличии антител, выработанных в результате болезни, или справки о противопоказаниях к прививке от коронавируса по медицинским показаниям. Остальные обучающиеся должны будут заниматься в удаленном режиме", - сказано в документе.

Поясняется, что сегодня вузами в достаточной мере отработаны технологии работы в удаленном режиме, которые позволяют поддерживать высокий уровень качества обучения, поэтому права обучающихся будут соблюдены в полной мере. В документе отмечается, что право на образование является неотъемлемым конституционным правом граждан России, однако "реализация любых конституционных прав, в том числе права на образование, не должна нарушать права и свободы других лиц и может быть ограничена в той мере, в какой это необходимо в целях защиты здоровья, прав и законных интересов других лиц".

Кроме того, предлагается активно проводить среди сотрудников и студентов разъяснительную работу с привлечением медицинских специалистов, которые могли бы обосновать необходимость вакцинирования и опровергнуть недостоверные слухи о последствиях прививок. При этом рекомендуется еженедельно распространять среди обучающихся и работников информацию о численности заболевших и переведенных в режим самоизоляции.

Вакцинация для сотрудников вузов

В рекомендациях также предлагается на основании постановления главного государственного санитарного врача по Москве в срок до 15 августа 2021 года обеспечить вакцинацию не менее 60% работников университетов, к началу нового учебного года провести информационную кампанию по информированию сотрудников и студентов о необходимости соблюдения социальной дистанции, ношения масок и других антиковидных мер. Ректорам рекомендуется принять личное участие в этой кампании. Также предлагается отменить гостевой режим в вузовских общежитиях, усилить контроль на входе в университеты и ужесточить соблюдение профилактических мер, направленных на борьбу с коронавирусом.

"При поддержке департамента здравоохранения города Москвы организовывать выездные медицинские бригады, проводящие вакцинирование работников и обучающихся на территории университетов, по возможности, с предложением выбора разных вакцин. Активнее привлекать к вакцинированию иностранных работников и обучающихся", - отмечается в документе.

Отмена массовых мероприятий

Также совет ректоров рекомендует столичным вузам отменить все массовые мероприятия, включая очные выпускные вечера, летние школы и конференции.

"Предлагается <…> отменить ранее запланированные в офлайновом режиме массовые мероприятия, включая дни открытых дверей, выпускные вечера, массовые летние школы и конференции с их переводом в дистанционный режим", - говорится в документе.

13 июня власти Москвы отменили общегородской выпускной в Парке Горького из-за эпидемической ситуации в городе.

О совете

В Совет ректоров вузов Москвы и Московской области входят представители более 30 столичных вузов, в том числе МГУ, РАНХиГС, РУДН, МГТУ имени Н. Э. Баумана, Сеченовского университета, Театрального института имени Бориса Щукина, НИУ ВШЭ и других, указано на сайте организации.