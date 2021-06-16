Жена Виктора Бута после встречи глав России и США надеется на его возвращение

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Семья российского бизнесмена Виктора Бута после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена обрела надежду на возвращение россиянина. Об этом ТАСС в среду заявила жена бизнесмена Алла Бут.

Президент Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита РФ - США в Женеве заявил, что страны могут найти определенные компромиссы по заключенным россиянам, приговоренным в США, и американцам, отбывающим наказание в России.

"Мы услышали то, что ждали много лет. Наконец-то на этой исторической встрече был реально поднят вопрос обмена. Как я поняла, его инициировал американский президент. Мы услышали, что будет создана, видимо, рабочая группа из представителей МИД РФ, представителей Госдепартамента. Я давно не слышала голос Витиной мамы таким радостным, таким счастливым. Она накануне плакала, потому что это психологически очень тяжело", - сказала она.

По словам собеседницы агентства, мать Виктора Раиса Бут испытала огромную радость от того, что президенты затронули тему заключенных. "Она говорит: "Не хочу уходить в бессрочную командировку". Я ей говорю: "Теперь у тебя, наоборот, есть повод жить. Мы его столько лет ждали - нужно еще немного собраться с силами и поберечь свое здоровье, нервы и не плакать от радости сегодня", - рассказала она.

По ее словам, мать Виктора Бута считает, что обращение к главам государств, в котором она просила вернуть сына, услышали.

Алла Бут также выразила благодарность бывшей судье Шире Шейндлин, которая ранее назвала приговор россиянина чрезмерным и поддержала идею обмена Бута на заключенного в России американца Пола Уилана. "Я бы хотела сказать огромное человеческое спасибо Шире Шейндлин. <…> Я думаю, что с 2012 года этот приговор не давал ей покоя - настолько безумный совершенно срок. Она была как госслужащий в рамках закона, понятно, но даже выходя в отставку она говорила о том, что Виктор на территории США никаких преступлений против американцев не совершал. Я в этом увидела шаг человека мужественного - высказать свое мнение, поддержать Виктора, сделать заявление на CNN в такой непростой информационный период вокруг ситуации, связанной с обменом", - заявила она.

О деле Бута

Россиянин Виктор Бут был задержан в 2008 году в Бангкоке на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Против Бута выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которая считается в Соединенных Штатах террористической. В 2010 году россиянина экстрадировали в США. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюремного заключения и денежному штрафу в размере $15 млн.