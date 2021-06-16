Путин подарил Байдену письменный набор "Москва" с хохломской росписью

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подарил американскому коллеге Джо Байдену письменный набор "Москва" с хохломской росписью, сообщил ТАСС в среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Как проходила встреча Путина и Байдена в Женеве

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"Письменный набор хохломы "Москва", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о подарке Путина Байдену.

Согласно заявлению, распространенном ранее пресс-службой Белого дома, Байден подарил Путину хрустальную статуэтку бизона и очки-авиаторы. Как отмечается в документе, бизон является "одним из наиболее величественных животных" США и символизирует "силу, единство и стойкость". В Белом доме констатировали, что очки-авиаторы сделаны на заказ компанией Randolph.

16 июня Путин и Байден провели первую встречу в Женеве.