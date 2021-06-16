Семья Ярошенко надеется, что обмен заключенными между Россией и США не будет затягиваться

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июня. /ТАСС/. Семья летчика Константина Ярошенко, отбывающего заключение в тюрьме в городе Данбери (штат Коннектикут, США), надеется, что вопрос обмена заключенными между Россией и США, который обсуждался в ходе встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена, не будет затягиваться. Об этом в среду заявила ТАСС супруга россиянина Виктория Ярошенко.

Ранее в среду в Женеве (Швейцария) состоялся саммит РФ - США, в ходе которого главы двух стран обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений. По итогам саммита Путин заявил, что РФ и США могут найти определенные компромиссы по теме заключенных россиян, приговоренных в США, и американцев, отбывающих наказание в России. Глава государства отметил, что Министерство иностранных дел России и Госдепартамент США поработают в этом направлении.

"Надеюсь, что, как сказал [президент России] Путин, над этим продолжат работать. Ранее [замглавы МИД РФ] Рябков сказал, что вопрос обмена заключенными при согласии США задействовать механизм Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц может быть решен "на раз". Надеюсь, что стороны проявят добрую волю, и действительно этот процесс не будет затягиваться", - сказала собеседница агентства.

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием сотрудники американского управления по борьбе с наркотиками якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

В конце мая семья Ярошенко написала письмо Байдену с просьбой о помиловании. В письме указано, что жена и дочь Ярошенко имели возможность его увидеть лишь два раза - в 2011 и 2018 годах. Отмечается, что, несмотря на стоимость поездок в США и проблем с получением американской визы, семья не теряла надежды вернуть Ярошенко домой. На минувшей неделе письмо поступило в Белый Дом, став третьим прошением о помиловании, направленным семьей Ярошенко высшему руководству США.

По словам жены Ярошенко, он продолжает жаловаться на состояние здоровья, в том числе на проблемы с артериальным давлением. При этом в тюремной медсанчасти жалобы россиянина игнорируют.