Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-сенатору Шпигелю

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду признал законным решение продлить срок содержания под стражей бывшему члену Совета Федерации и бизнесмену Борису Шпигелю по делу о даче взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд постановил решение суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу стороны защиты Шпигеля - без удовлетворения", - сказали в суде.

Заседание прошло в закрытом режиме. Шпигель участвовал в нем в режиме видеосвязи из больницы, где он находится в связи с тяжелым состоянием здоровья.

По данным СК, с января по сентябрь 2020 года экс-глава Пензенской области Иван Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и других фигурантов дела взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 млн рублей за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов.