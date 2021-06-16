Проценко: перенесшим ковид стоит задуматься о прививке спустя 7-9 месяцев после болезни

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Перенесшим коронавирус стоит задуматься о прививке спустя 7-9 месяцев после болезни. Об этом сообщил в среду главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

"Я бы об этом задумался, наверное, через 7-8 месяцев, потому что те наблюдения, которые имеют место быть сейчас, они у нас, эти данные, накапливаются, демонстрируют факт того, что уровень иммуноглобулинов G, уровень гуморального иммунитета, который мы сейчас можем на потоке померить, через 8-9 месяцев снижается", - сказал Проценко в прямом эфире Instagram с писателем Александром Цыпкиным в ответ на вопрос, стоит ли прививаться тем, кто перенес коронавирусом, и когда.

Он уточнил, что за период с 31 декабря 2020 года в его клинику было госпитализировано 23,3 тыс. пациентов, из них 0,6%, или 136 заболевших, ранее получили один или оба компанента вакцины. "Прививка - не прививка, риски инфицирования заболеванием остаются. Вопрос в тяжести [протекания] болезни", - добавил главврач.

16 июня главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% работающих горожан. Речь идет о сотрудниках предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов. Московская область также объявила обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.