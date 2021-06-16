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Синоптики предупредили о мощных потопах в нескольких регионах Юга России

Местами выльется до 50 мм осадков

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Масштабные потопы прогнозируются в Новороссийске, Керчи, Феодосии и Анапе в четверг, 17 июня. Ожидается, что в результате обильных дождей воды на улицах "будет по колено", сообщил ТАСС в среду ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Завтра (в четверг) у нас будут потопы на Черноморском побережье Кавказа, от Новороссийска до Тамани, восточный Крым, Керчь, Феодосия. Там выльется местами до 30-50 мм осадков, то есть почти половина бочки воды на метр квадратный. Оттуда будут приходить тревожные сводки о подтопленных территориях. Больше всего их будет в Керчи", - рассказал он.

Тишковец отметил, что потоп будет связан с деятельностью циклона в данных регионах. Ливни начнутся уже ночью 17 июня. "Ночью ливни начнутся в районе Анапы, Новороссийска, потом ближе к утру и днем будут смещаться на восток Крымского полуострова, в Керчь, Феодосию. Воды будет по колено, если не больше", - отметил синоптик.

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РоссияКраснодарский крайКрым
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