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Кабмин 17 июня обсудит выделение средств на модернизацию лабораторий по выявлению инфекций

Планируется софинансировать затраты регионов на модернизацию не менее 84 лабораторий

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Правительство России на очередном заседании в четверг, 17 июня, рассмотрит вопрос о выделении регионам средств на модернизацию лабораторий, диагностирующих инфекционные заболевания. Об этом сообщает в среду пресс-служба кабинета министров.

"Проектом распоряжения предусмотрено выделение субъектам Российской Федерации субсидий из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъектов, возникающих при модернизации лабораторий медицинских организаций регионов, осуществляющих диагностику инфекционных болезней", - говорится в сообщении.

Таким образом планируется софинансировать затраты регионов на модернизацию не менее 84 лабораторий.

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