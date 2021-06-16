Орловское предприятие первым в стране получило право на производство инсулиновой помпы

ТАСС, 16 июня. Болховский завод полупроводниковых приборов в Орловской области первым в стране получил регистрационное свидетельство на производство собственной инсулиновой помпы, аналоги которой в настоящий момент имеются лишь за рубежом. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в ходе прямого эфира в Instagram в среду.

"Мы сегодня получили регистрационное удостоверение на инсулиновую помпу, которую создали на нашем Болховском предприятии. Это, на самом деле, прорыв - первая инсулиновая помпа российского производства", - сообщил глава региона.

Инсулиновая помпа устроена по принципу электронного шприца: инфузионный набор крепится на тело человека, а дальше в течение суток помпа сама подает необходимую дозу инсулина по схеме, которую для каждого индивидуально просчитывает врач. Предполагается, что портативный аппарат для непрерывного подкожного введения лекарства может значительно упростить процесс инсулинотерапии, особенно детям. "Надеюсь, что мы пилотный проект с этой инсулиновой помпой у нас в регионе сможем реализовать", - отметил Клычков.

Производство инсулиновой помпы в конструкторском бюро Болховского завода полупроводниковых приборов велось на протяжении последних нескольких лет в рамках программы конверсии предприятий, работающих для оборонной промышленности.