Спасатели развернули пункт временно размещения на 100 мест в районе Кубани после града

КРАСНОДАР, 16 июня. /ТАСС/. Спасатели подготовили в Павловском районе на Кубани пункт временно размещения на 100 мест для местных жителей после прохождения дождя и града, в результате чего оказались повреждены частные дома, сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону в среду.

В станице Новопластуновская в Павловском районе прошел дождь и град, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что повреждены крыши частных домов и социальных объектов.

"Определен стационарный пункт временного размещения в здании МБУ "Дом культуры" Новопластуновского сельского поселения на 100 мест. На месте работает оперативная группа Павловского пожарно-спасательного гарнизона Главного управления. Организована работа межведомственных оперативных групп по обследованию территорий и оценке ущерба", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что предварительно повреждена кровля двух социальных объектов, также повреждено остекление частных домов, количество пока не определено. По данным ведомства, по территории станицы "прошел грозовой фронт в виде дождя и града (около 50 мм)".