В КБР на удаленную работу переводят не менее 30% сотрудников и всех граждан старше 65 лет

НАЛЬЧИК, 16 июня. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) рекомендуют работодателям перевести треть сотрудников и всех работников старше 65 лет на дистанционную форму работы на фоне ухудшения ситуации в связи с распространением коронавируса. Рекомендации озвучил главный санитарный врач по региону Жирослан Пагов в ходе заседания оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в среду, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

"Главный санитарный врач рекомендовал закрыть детские развлекательные площадки в торговых центрах, возобновить ограничительные меры для людей старше 65 лет и имеющих серьезные хронические заболевания, перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, усилить контроль за соблюдением мер профилактики", - говорится в сообщении.

Глава региона Казбек Коков добавил к озвученным мерам запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек. По итогам заседания оперативного штаба и в соответствии с рекомендациями главного санитарного врача будет подписан соответствующий указ главы республики, отметили в пресс-службе. Правительству республики поручено предусмотреть финансовый резерв на оплату работы медицинских работников госпиталей, приобретение лекарств и оборудования.

"Хотя у нас сейчас нет значительного роста заболеваемости, тенденция уже обозначилась. Нам нужна четкая дорожная карта оперативных действий на случай ухудшения эпидемиологической ситуации: какой госпиталь на каком этапе включаем, какие специалисты туда переходят работать", - цитирует Кокова его пресс-служба.

По данным оперштаба, по состоянию на 16 июня в регионе выявлен 24 541 случай заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 23 800 человек, умерли 479. В госпиталях медицинскую помощь получают 162 пациента, в реанимациях находятся 39 больных. Общий коечный фонд двух действующих госпиталей составляет 190 коек, амбулаторное лечение получают 529 пациентов.

Число вакцинированных в республике составляет 43 925, второй этап вакцинации прошел 32 371 человек, что в два раза меньше общероссийского уровня. В республике развернуто 50 пунктов вакцинации, работают 36 выездных бригад.