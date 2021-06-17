Путин встретится с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, который в среду проводил переговоры с американским коллегой Джо Байденом в Женеве, в четверг вернется к внутрироссийским делам. Глава государства в режиме видеоконференции пообщается с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва.

Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин встретится с выпускниками четвертого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Во встрече, в частности, примут участие руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, член комитета Совета Федерации по социальной политике Мария Львова-Белова, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, заместитель генерального прокурора России Анатолий Разинкин.

Программа развития кадрового управленческого резерва реализуется по поручению президента с 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и в партнерстве с Корпоративным университетом Сбербанка, Московской школой управления "Сколково" и Высшей школой экономики. В пресс-службе ВШГУ отмечают, что цель программы - подготовка резерва управленцев высшей готовности для возможного выдвижения на государственные должности регионального и федерального уровней, создание "сообщества современных управленцев, которые будут обладать знаниями и навыками для решения стоящих перед страной задач".

Выпускниками трех потоков программы стали 225 человек, сейчас 80 слушателей проходят обучение по четвертому потоку. Среди ее участников десятки победителей и финалистов конкурса "Лидеры России". Уже 39 выпускников и слушателей программы кадрового резерва, которую еще называют "школой губернаторов", в настоящее время занимают должности глав регионов России.