Без фудкортов и еды в фан-зонах. Петербург ужесточает ограничения по COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Запрет на работу фудкортов, проведение массовых мероприятий численностью более 3 тыс. человек и другие ограничения вступают в силу в Санкт-Петербурге в четверг. Новые ограничения коснулись и фан-зон чемпионата Европы-2020 - теперь в них запрещена продажа еды и оказание услуг общественного питания.

Ранее власти города констатировали, что в Петербурге растет число заболевших COVID-19. По последним данным, в городе выявили 453 424 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 423 665 человек, умерли 15 062. За последние сутки в городе выявили 927 случаев заражения.

Без фудкортов и ночных ресторанов

Согласно изменениям, которые губернатор города Александр Беглов внес в действующее с весны 2020 года "антиковидное" постановление правительства, с 17 июня вводится запрет на работу ресторанов с 02:00 до 06:00. Исключение - обслуживание навынос, в номера гостиниц, доставка на дом, а также производственные столовые.

"С 17 июня запрещается (временно приостанавливается) работа фудкортов и фудплейсов, за исключением расположенных на вокзалах, в аэропортах, автозаправочных станций, а также оказания услуг общественного питания с использованием службы доставки", - сообщала пресс-служба Смольного. В заведениях общепита запрещается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, работа детских комнат в ресторанах и кафе.

На футбол - без еды

Посетители фан-зон ЧЕ-2020 обязаны носить маски. С четверга вводится запрет на оказание услуг общественного питания и продажи продуктов питания в фан-зонах. Болельщики смогут купить только напитки.

Кинотеатры и мероприятия

Постановление вновь ужесточает требования к заполняемости залов в кинотеатрах. Заполняемость кинозалов с четверга не должна превышать 50%, ранее на сеанс разрешалось пускать 75% зрителей.

Максимальное число посетителей культурных и зрелищных мероприятий как в помещениях, так и на открытом воздухе не может превышать 3 тыс. человек. Все участники обязаны носить маски, даже если мероприятие проходит на открытом воздухе.

Рекомендовано на удаленку

Как сообщала пресс-служба Смольного, работодателям снова рекомендовано минимизировать очное присутствие сотрудников на рабочих местах. Организации и индивидуальные предприниматели должны будут актуализировать сведения, ранее направленные в отношении работников, переведенных на дистанционный режим.

Организации города получили рекомендации усилить дезинфекцию контактных поверхностей. В случае невыполнения организациями и индивидуальными предпринимателями ранее установленных требований, выданный уникальный QR-код, который присваивают компаниям как знак соответствия противоэпидемическим требованиям, будет аннулирован.