В Москве 22 июня может быть побит рекорд 104-летней давности по теплу

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Температурный рекорд 104-летней давности может повториться или будет побит в Москве 22 июня, когда воздух прогреется до 31-33 градусов, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Я не исключаю, что у нас дойдет до рекорда 22 июня, когда будет 31-33 градуса. У нас рекорд для этого дня - 31,8 градуса, который был зафиксирован в Москве в 1917 году <...>. Возможен повтор рекорда, или и вовсе побьем [его]", - сообщил он.

Ранее Тишковец сообщил, что аномальная жара придет в столицу на выходных. Температура будет выше нормы сразу на 10 градусов.