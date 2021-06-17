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Пандемия COVID-19

В Pfizer заявили, что тофацитиниб снизил смертность из-за коронавирусной пневмонии

В компании уточнили, что риск летального исхода и легочной недостаточности уменьшился на 37% в ходе исследований в Бразилии
© Дмитрий Рогулин/ТАСС

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 июня. /ТАСС/. Препарат тофацитиниб, использующийся для лечения ревматоидного артрита, продемонстрировал эффективность в лечении больных с коронавирусной пневмонией в Бразилии, снизив на 37% риск летального исхода и легочной недостаточности. Об этом сообщила в среду медицинский директор Pfizer Бразилия Маржори Дулсине.

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"Клинические исследования продемонстрировали положительный результат, засвидетельствовав, что препарат может быть использован для лечения воспалительного шторма, который случается при COVID-19, снижая на 37% риск возникновения легочной недостаточности или летального исхода", - приводит ее слова телеканал CNN Brasil.

Это рандомизированное исследование проводилось двойным слепым методом, уточняет пресс-служба частной сан-паульской клиники "Альберт Эйнштейн", занимавшейся этой работой совместно с Pfizer . В тестировании препарата приняли участие 289 совершеннолетних пациентов с диагнозом легочная инфекция, часть которых дважды в день принимали тофацитиниб в дозировке 10 мг, а другие - плацебо.

По словам Отавиу Бервангера, возглавляющего центр академических исследований клиники, препарат показал эффективность в составе классической терапии COVID-19 с использованием глюкокортикостероидов (в частности дексаметазона) у пациентов, способных дышать самостоятельно, отмечает телеканал.

Более подробно с результатами их работы можно ознакомиться в журнале The New England Journal of Medicine, в котором они опубликованы в среду.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 176,7 млн человек, более 3,8 млн умерли.

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