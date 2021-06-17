Эксперт: быстрая вакцинация поможет победить пандемию

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса, проведенная в нерастянутые сроки, поможет справиться с пандемией и сделать ситуацию управляемой. Об этом сообщил ТАСС главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

"Вакцина, естественно, поможет при условии, если будет проведена вакцинация в нерастянутые сроки. Люди, которые привились год назад, уже теряют иммунитет, им нужна повторная вакцинация. Часть людей еще не привита. Не держится иммунная прослойка населения на том уровне, на котором она должна быть", - сказал он.

Тимаков пояснил, что растянутая вакцинация защищает только привившегося человека, но не позволяет контролировать эпидпроцесс. Поэтому за текущее лето нужно сделать максимальное количество прививок. По словам эксперта, единственным эффективным способом борьбы с любой пандемией, помимо карантинных мер и соблюдения режима разобщения с инфицированным, является вакцинация.

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева в среду обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% сотрудников предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и других подобных организаций. Московские организации и индивидуальные предприниматели должны с 1 по 15 июля отчитаться о вакцинации сотрудников, следует из опубликованного в среду указа мэра столицы Сергея Собянина. Вслед за Москвой обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан поручила провести и главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова.