Япония планирует начать выдачу паспортов вакцинации в июле

ТОКИО, 17 июня. /ТАСС/. Правительство Японии намерено начать выдачу паспортов вакцинации для привившихся от нового коронавируса в середине или конце июля. Об этом в четверг на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

"Мы начали подготовку к выдаче паспортов вакцинации, которые в рамках соглашений со странами-партнерами позволят ослабить часть ограничений на въезд для привившихся от коронавируса, - сказал Като. - Рассчитываем, что сможем осуществить их реализацию в середине или конце июля. Планируется, что эти паспорта будут выдаваться в виде свидетельства, однако мы также изучаем возможность их распространения в цифровом формате".

Ранее газета Nikkei сообщила, что высокопоставленные японские чиновники при поездках в другие страны уже используют соответствующие сертификаты, поскольку в США и странах Европы все чаще стали запрашивать информацию о пройденной вакцинации.

Вакцинация в Японии началась в середине февраля. К настоящему времени полностью иммунизацию завершили 2,9 млн из 4,8 млн медицинских работников. 12 апреля началась также вакцинация 36 млн жителей страны в возрасте старше 65 лет.