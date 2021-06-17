Индекс миролюбия Белоруссии показал рекордное снижение

ЛОНДОН, 17 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Белоруссия потеряла 19 позиций в "Глобальном индексе миролюбия" (Global Peace Index), опустившись на 117-е место. Об этом говорится в распространенном в четверг ежегодном докладе Института экономики и мира (Institute for Economics & Peace, IEP), который анализирует ситуацию в 163 государствах, где проживает 99,7% населения планеты.

В исследовании, которое публикуется в 15-й раз, учитываются такие факторы, как уровень сплоченности общества, соблюдение прав человека, политическая и экономическая стабильность, количество заключенных в тюрьмах, уровень террористической угрозы, оборонные расходы и участие той или иной страны в боевых действиях.

Белоруссия продемонстрировала второе самое резкое снижение в рейтинге в мире, потеряв по сравнению с прошлым годом 0,183 балла (8,7%). Это опустило страну на 117-е место. Больше индекс миролюбия уменьшился лишь у Буркина-Фасо (минус 0,254 или 11%). Африканская страна идет в новом исследовании на 134-м месте.

"Значительное снижение рейтинга Белоруссии произошло под влиянием четырех основных факторов: ухудшение уровня политической стабильности, увеличение количества демонстраций с применением силы, усиление внутреннего конфликта и ухудшение отношений с другими странами", - рассказал в разговоре с ТАСС заместитель директора по научно-исследовательской работе Томас Морган.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, получив 80,1% голосов. Второе место с 10,12% заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. До недавнего времени в стране проходили небольшие локальные акции протеста.

Россия в последней десятке

Позиция России в рейтинге не изменилась по сравнению с прошлым годом. Страна входит в последнюю десятку списка, занимая 154-ю строчку из 163.

Составители рейтинга объясняют это "высоким уровень милитаризации России". По этому показателю РФ идет на 162-й строчке, ниже которой располагается лишь Израиль. Чуть выше России в этой таблице разместились Соединенные Штаты (161), КНДР (160) и Франция (159).

"В этом разделе у РФ максимальные баллы по таким показателям, как тяжелое ядерное оружие, экспорт вооружений, а также высокий показатель процента расходов на вооружение по сравнению с ВВП", - рассказал Морган.

Вместе с тем он отметил и позитивные тенденции. "За несколько последних лет положение России улучшилось в области внутренней безопасности. Так, упал уровень террористической угрозы, количества убийств, количества заключенных в тюрьмах и восприятия гражданами преступности. Если смотреть на долгосрочную перспективу ситуации с внутренней безопасностью в России, то мы видим улучшения", - сообщил Морган.

Самые миролюбивые страны

Самой миролюбивой страной мира в рейтинге остается Исландия, сохраняющая за собой первую строчку с 2008 года. За ней в первой десятке следуют Новая Зеландия, Дания, Португалия, Словения, Австрия, Швейцария, Ирландия, Чехия и Канада.

Последняя, 163-я позиция осталась за Афганистаном. Одной строчкой выше находится Йемен, который сменил на этой позиции Сирию (161). На 160-й строчке идет Южный Судан, на 159-й - Ирак, на 158-й - Сомали.

Повышение индекса миролюбия отмечено в 87 странах, ухудшение - в 73. Общемировой показатель миролюбия ухудшился на 0,07%. Если рассматривать положение дел по регионам, то позитивная динамика отмечена лишь в Европе, а также на Ближнем Востоке и Северной Африке.

Фактор коронавируса

Самым же впечатляющим выводом доклада представитель IEP назвал влияние пандемии коронавируса на состояние глобального миролюбия. "Наш индекс основывается на 23 показателях, и пандемия затронула многие из них. В самом начале пандемии было отмечено снижение уровня убийств, преступности в целом в ряде стран. Но мы обнаружили, что со временем насилие вернулось на допандемийный уровень. COVID-19 повлиял на политическую стабильность, привел к более частым акциям гражданского неповиновения, и это не касается какого-то отдельного региона. Около 5 тыс. связанных с насилием событий, которые мы зафиксировали в мире, произошли в Европе, Северной и Южной Америках, в Южной Азии", - сказал Морган.

Об авторах исследования

IEP - аналитический центр, который занимается изучением мирной обстановки и ее оценкой с точки зрения экономики. Как отмечают в институте, результаты его исследований используются правительствами, научными учреждениями, аналитическими центрами, неправительственными и межправительственными организациями, такими как Организация экономического сотрудничества и развития, Секретариат Содружества, Всемирный банк, а также ООН.

Исследовательский центр основан в 2007 году. Его представительства расположены в Сиднее, Нью-Йорке и Мехико.