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Пандемия COVID-19

Власти Гонконга включили "Спутник V" в список признаваемых вакцин

В генеральном консульстве РФ в Гонконге сообщили, что для резидентов города, полностью вакцинированных российским препаратом, обязательный карантин сократят по прибытии из России с 21 дня до 14 дней карантина и семи дней самонаблюдения
© Петр Ковалев/ТАСС

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 17 июня. /ТАСС/. Правительство Гонконга официально включило "Спутник V" в список вакцин от COVID-19, признаваемых в этом специальном административном районе Китая. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в генеральном консульстве РФ в Гонконге.

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"Таким образом, для резидентов города, полностью вакцинированных российским препаратом "Спутник V" (т. е. при условии, что прошло 14 дней после инъекции ее второго компонента), обязательный карантин будет сокращен по прибытии из России с 21 дня до 14 дней карантина и семи дней самонаблюдения", - уточнили в диппредставительстве.

При посадке на самолет в Гонконг при себе необходимо иметь сертификат вакцинации, отрицательный результат теста на COVID-19, сданный не ранее чем за 72 часа до вылета, и бронь одной из рекомендованных правительством "карантинных" гостиниц сроком на 14 дней.

В настоящее время въезд в город открыт только для его резидентов.

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