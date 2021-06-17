Великий Устюг "перезагрузит" свои музеи, чтобы привлекать туристов круглый год

ВОЛОГДА, 17 июня. /ТАСС/. Власти старинного города Великий Устюг Вологодской области "перезагрузят" музеи и запустят новые экскурсионные программы, чтобы город стал привлекательным для туристов не только зимой, когда путешественников притягивает вотчина Деда Мороза, а круглый год, рассказали ТАСС в администрации Великоустюгского района.

Великий Устюг - город-музей под открытым небом, который в XVI-XVII веках был крупнейшим торговым центром севера Руси. Это один из древнейших городов Русского Севера, который сохранил свою уникальность, храмы, усадьбы знаменитых купцов.

"Мы поставили для себя задачу активнее развивать музейное дело, чтобы в сознании туристов укрепилось, что Великий Устюг - это не только вотчина Деда Мороза, а старинный город с богатой историей, древними легендами. Для этого будут созданы новые экскурсионные программы, которые охватят все музеи района - и государственные, и частные", - рассказала ТАСС начальник отдела туризма и межрегиональных связей администрации Великоустюгского района Наталья Боринская.

Для начала создана туристическая карта, где обозначены все музеи Великого Устюга различных форм собственности, в том числе музей-мастерская "Озорной волчок", гончарная и кузнечная мастерские, демонстрационный зал-музей завода "Северная чернь", который сохранил 300-летние традиции древнерусского искусства чернения по серебру. "Музеи активно прорабатывают новые экскурсионные, интерактивные программы, мастер-классы - это работа с деревом, берестой, льном, металлом, чтобы туристы при посещении города каждый раз видели что-то новое, захотели вернуться и посмотреть что-то еще. Такой подход оказался очень востребованным минувшей зимой, когда были запущены железнодорожные туры выходного дня с января по март. Сейчас прорабатываются круглогодичные железнодорожные туры в Великий Устюг, готовим для них наполнение", - отметила представитель муниципалитета.

В связи с увеличением интереса к истории старого города и его музеям в Великом Устюге рассчитывают привлекать больше средств на реставрацию этих памятников. На территории Великоустюгского района расположены 146 объектов культурного наследия, из них 42 - федерального значения, 104 - регионального, многие нуждаются в реставрации.

Как сообщал ранее ТАСС губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, в рамках областной программы "Наследие Вологодчины", рассчитанной до 2025 года, планируется отремонтировать около 10 наиболее знаковых объектов культуры, храмы, исторические усадьбы.

О Великом Устюге

Согласно данным официального сайта города, начало Великому Устюгу положили ростово-суздальские князья. В XII веке у слияния рек Сухоны и Юга они основали древний Гледен-град. Позже его жители перебрались на другой, более высокий и удобный берег Сухоны, к устью Юга, и назвали свой город Усть-юг - Устюг. По рекам город был связан с Архангельском и Поморьем, с Вологдой, Ярославлем и Москвой, с Ветлугой, Вяткой и Казанью, с Мезенью и Печорой. В XIV-XV веках, когда на Устюг предъявили права новгородцы, устюжане выступили на стороне московских князей, поддерживая их стремление к объединению русских земель. При Великом князе Василии I город окончательно вошел в состав Московского княжества.

В XVI веке торговое значение Устюга настолько возросло, что Иван Грозный включил его в число опричных городов, дававших деньги на государев "обиход". В этот период за Устюгом утвердился титул Великий. Одновременно развивались кустарные производства, а также художественные промыслы, многие из которых сохранились до наших дней.

Великий Устюг известен православными святынями, землепроходцами, купцами и ремеслами. В средневековом Устюге было около 40 церквей, до наших дней сохранилось 28 храмов XVII-XVIII веков.